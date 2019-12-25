В Twitter обнаружили новый гриб-паразит

Это первый случай, когда новый вид был обнаружен через социальную сеть.

Фотография обычной многоножки в Twitter запустила цепочку исследования, которое привело к открытию совершенно нового вида грибка. Статья об этом была опубликована в научном журнале MycoKeys.

Снимок членистоногого в соцсети заметила биолог Ана София Реболейра из Музея естествознания Дании Университета Копенгагена, когда увидела пост коллеги из США. На фото ученый заметила необычные точки. После этого она отправилась в Музея естественной истории, где изучила коллекцию американских многоножек. Подобные точки были обнаружены и на них, а при изучении и вовсе оказались новым видом грибка вида Laboulbeniale. Открытие назвали в честь соцсети, где его впервые открыли: Troglomyces twitteri.

Реболейра отметила, что это первый случай, когда новый вид был обнаружен в Twitter. Она добавила, что это показывает важность социальных платформ для обмена исследованиями и достижения новых результатов.

Фото: Twitter