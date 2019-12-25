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В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
Сегодня, 15:25
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matveyvn

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

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Сообщение разместили в аккаунте, который обычно используется ситуационно-кризисным центром МИДа.

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов. Есть подозрение на провокацию со стороны хакеров.

Сообщение разместили в аккаунте, который обычно используется ситуационно-кризисным центром МИДа.

Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница.

было сказано в сообщении

Хакеры утверждали, что сведения о туристах получили в Госдуме. Они предлагали продать базу за криптовалюту.

На момент написания новости публикация стала недоступной.

Ранее в МИД России допустили открытие границ с Европой в июле.

Видео: mid.ru

Теги: twitter, мид рф, хакеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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