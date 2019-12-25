В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов. Есть подозрение на провокацию со стороны хакеров.
Сообщение разместили в аккаунте, который обычно используется ситуационно-кризисным центром МИДа.
Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница.
было сказано в сообщении
Хакеры утверждали, что сведения о туристах получили в Госдуме. Они предлагали продать базу за криптовалюту.
На момент написания новости публикация стала недоступной.
Ранее в МИД России допустили открытие границ с Европой в июле.
Видео: mid.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все