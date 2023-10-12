В Тверской области загорелся банный комплекс

К тушению огня привлекался экипаж вертолета Ка-32 МЧС России.

Пожар охватил строящийся банный комплекс в деревне Красново, расположенной на территории Тверской области. Огонь охватил помещение на площади 1 700 квадратных метров. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты заметили, что удалось не допустить перехода пламени на 40 строений в комплексе.

Площадь пожара составила 1 700 кв. м. Огонь быстро распространялся. Огнеборцам удалось отстоять порядка 40 строений банного комплекса и не допустить распространения огня на деревню Рябеево. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В настоящее время пожарные уже ликвидировали открытое горение. Тушение осложнял сильный ветер с порывами до 2 метров в секунду, а также плотная застройка. К работам привлекались силы 90 человек личного состава и 17 единиц техники. В том числе спасатели задействовали вертолет Ка-32 МЧС России, который совершил 6 сбросов с 20 тонн воды. Сведений о пострадавших нет.

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Фото и видео: ГУ МЧС России