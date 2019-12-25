В Тверской области погибли 3 подростка, которые ехали на одном скутере

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Тверской области при столкновении скутера и 2 легковых автомобилей погибли 3 подростка.

Трагедия произошла 29 июля в деревне Запрудье, на автодороге "Рыбинск-Череповец". На дроге столкнулись 2 легковушки и скутер, на котором было 3 подростка. На месте ДТП от полученных травм скончались 2 подростка со скутера, третий подросток скончался в карете скорой помощи.

Губернатор региона выразил соболезнования родным и близким подростков. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться СУ СК РФ по Тверской области, сообщает издание "TverNews".

Сегодня ранее: Названа причина смертельного ДТП с фурой и микроавтобусом в Башкирии, где погибли 2 женщины

Фото: Piter.TV