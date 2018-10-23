В Туркменистане посадили в тюрьму двух студентов из Петербурга

По какой статье они попали за решетку, неизвестно.

В сентябре 2019 года кампания "Покажите их живыми!" обновила список исчезнувших в туркменских тюрьмах. Среди новых имен оказались и два петербургских студента, Кемал Сапаров и Какаджан Хальбаев. Молодые люди попали за решетку, приехав в Туркменистан из Столицы на Неве на каникулы. Причина их заключения не называется.

Правозащитники считают, что туркменские власти незаконно преследуют и держат в тюрьмах инакомыслящих. На сайте проекта "Покажите их живыми" сказано, что на сегодняшний день в тюрьмах находится 121 человек, и родственники заключенных не знают об их судьбе. В списке, отмечают правозащитники, только подтвержденные случаи насильственных исчезновений. Перечень имен неполон, и общее число жертв измеряется в сотнях. У некоторых узников нет возможности связаться с родными в течение вот уже 17 лет.

Доклад о кампании был представлен 16 сентября в Варшаве на крупнейшей конференции по правам человека в мире.

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