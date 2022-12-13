В Турции не видят смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу вступления в НАТО

Мевлют Чавушоглу назвал сожжение Корана в Стокгольме "расистской акцией".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг на пресс-конференции с журналистами о том, что Анкара не видит смысла в переговорах с властями Швеции и Финляндии в трехстороннем формате по поводу вступления северных стран в состав НАТО. Дипломат отметил, что произошедшее в Стокгольме сожжение Корана являлось расистской акцией. По версии чиновника, Швеция стала партнером этого акта насилия, допустив его на территории своего государства.

Никто не должен пытаться объяснить нам это как свободу мнений. Это не имеет к нему никакого отношения. Те, кто заявляют, что это должно быть разрешено, также являются соучастниками этого преступления. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Глава МИД Турции добавил, что страна не получала официального предложения о раздельном приеме стран в Североатлантический военный альянс, поэтому не считает корректными делать замечания о возможности вступления в НАТО только одной страны.

МИД Сербии заявил, что стране было бы "некорректно" присоединяться к санкциям против РФ.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu