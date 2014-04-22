Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

В Турции из-за землетрясения обрушились четыре здания. Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Его слова приводит телеканал NTV.

Инцидент произошел вечером 27 октября в провинции Балыкесир на западе Турции. Эпицентр землетрясения находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. Отмечается, что в некоторых районах люди выбежали на улицы и оставались там, опасаясь возвращаться в дома.

Также стало известно, что после первого толчка магнитудой 6,1 произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2. По словам Ерликая, в одном из обрушенных строений находился магазин. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

Ранее мы сообщали, что в Махачкале треснул дом после землетрясения.

Видео: YouTube / Demirören Haber Ajansı