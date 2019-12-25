В Турции автобус с россиянами попал в смертельное ДТП по дороге в аэропорт

Одна из пострадавших россиянок госпитализирована в больницу.

В Турции по дороге в аэропорт автобус с россиянами попал в смертельное ДТП.

Издание "Турпром" сообщает, что накануне вечером, 1 октября, автобус с туристами из России по дороге из отеля в Белеке в аэропорт районе Кунду провинции Анталия столкнулся с легковым автомобилем.

От сильного удара легковушку сильно покорежило и отбросило на обочину. Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. В ДТП пострадали водитель автобуса и туристка из России. Она была госпитализирована в больницу. Остальные пассажиры были доставлены в аэропорт другим автобусом.

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Фото:pbs.twimg.com