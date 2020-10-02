Мужчина скончался из-за неисправного окна.

Россиянин погиб в турецком отеле. Об этом сообщил информационный портал НТР-24. По данным СМИ, житель Татарстана скончался на курорте из-за неисправного окна. Дочь погибшего заявила, что их номер располагался под мансардой, в которой было установлено специальное автоматическое окно. Неожиданно оно резко опустилось и зажало мужчину.

Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся дочь погибшего

Девушка рассказала журналистам, что администрация не смогла оказать пострадавшему никакой помощи. В настоящее время семья россиянина планирует доказать тот факт, что смерть их родственника произошла по вине руководства гостиницы в Турции.

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Видео: YouTube / Новости Нижнекамска