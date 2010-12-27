В Тульской области обнаружили автомобиль с тремя телами

По сообщениям в СМИ машина с трупами могла пролежать в кювете около суток.

В Тульской области произошло смертельное ДТП с тремя погибшими.

Сообщается, что накануне вечером , 25 сентября, поступило сообщение, что в кювете в районе поворота с трассы М-4 "Дон" на автодорогу "Богородицк-Товарковский-Куркино" лежит ВАЗ-2112. В указанном автомобиле находились тела двух погибших, а рядом с машиной тело еще одного человека. Погибшие 1979, 1981 и 1983 годов рождения.

Некоторые местные СМИ сообщают, что авария могла произойти в ночь на среду и тела пролежали почти сутки. ГИБДД эту информацию не подтвердило.

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