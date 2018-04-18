Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:10
0
MShaffter
143
Код вставки плеера

В Туапсе родной дядя изнасиловал 4-летнюю племянницу

0
 
 

Появились подробности жуткого преступления в селе Шепси Туапсинского района.

Следственными органами по городу Туапсе СУ СК РФ по Краснодарскому краю в отношении 30-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за изнасилование 4-летнего ребенка.

В курортном селе Шепси под Туапсе молодая женщина воспитывала одна двух дочек 3х и 4х лет. Как стало известно, 9 апреля женщина оставила малышек под присмотром своего брата и ушла из дома. Воспользовавшись ситуацией, родной дядя жестоко изнасиловал 4-летнюю малышку. Затем спрятал окровавленную одежду и ушел из дома.

Вернувшись домой, мать увидела на теле дочери следы крови и вызвала "скорую" и полицию. Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Подозреваемого вскоре задержали на автобусной остановке при попытке скрыться. Следствием установлено, что 30-летний мужчина отбывал срок за убийство.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и сбор доказательственной базы.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается

Теги: жесть , краснодарский край , педофил , родной дядя изнасиловал , туапсе
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5