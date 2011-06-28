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В Троице-Сергиеву Лавру доставили "Троицу" Рублева

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Ее доставили на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского.

В Троице-Сергиеву Лавру доставили икону Андрея Рублева "Троица". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря монастыря Татьяну Денисюк.

Икону доставили в ночь на 17 июля в сопровождении сотрудников Третьяковской галереи, а также реставраторов и хранителя. Ее установили в специальную витрину рядом с иконостасом.

Отметим, что "Троица" была доставлена в Троице-Сергиеву Лавру на празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского.

Ранее мы сообщали, что в Петропавловском соборе представили копию мерной иконы Петра I.

Видео: Telegram / Серпуховские вести

Теги: икона, троица, троице-сергиева лавра
Категории: Лента новостей, Новости России,

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