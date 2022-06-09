В Петропавловском соборе представили копию мерной иконы Петра I

Ее создал иконописец Александро-Невской лавры.

В Петропавловском соборе прошла церемония освящения воссозданной мерной иконы Петра I. Ее установили около могилы первого российского императора. Сегодня ему исполняется 350 лет.

Оригинальная икона на кипарисовой доске была написана ко дню крещения Петра I в 1672 г. и была утеряна в середине XX века. Осталась фотография 1942-го года с изображением иконы. Она и помогла сделать копию.

На мерных иконах писался лик святого, в честь которого крестили новорожденного, а также Святая Троица. На иконе императора был изображён святой апостол Петр. Длины иконы составляла 49,5 см (рост ребенка, а ширина – 13,5 см (ширина плеч).

В церемонии освящения принял участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ранее спикер парламента и губернатор возложили цветы к надгробию Петра I.

Видео: Санкт-Петербургская митрополия