В Тосно снесут торговый самострой, простоявший несколько лет

Суд признал тосненский ларек с овощами и сладостями незаконной постройкой.

27 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение по иску Тосненского городского поселения к владельцу торгового павильона, установленного возле вокзала города Тосно. Нестационарная торговая точка была признана незаконной, поставленной самовольно без какой бы то ни было сопроводительной документации от городских властей.

Владельцем ларька с продуктами назван предприниматель Владислав Савицкий. Поставленный им павильон торговал продуктами питания около нескольких лет. Теперь по решению суда торговая точка должна быть демонтирована и убрана со всеми следами строительного мусора в течение 30 дней.

Ранее жители Кудрово пожаловались на стихийную установку нелегальных торговых палаток в городе.

Фото: Google Maps