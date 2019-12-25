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В Тосно снесут торговый самострой, простоявший несколько лет
Сегодня, 17:16
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В Тосно снесут торговый самострой, простоявший несколько лет

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Суд признал тосненский ларек с овощами и сладостями незаконной постройкой.

27 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение по иску Тосненского городского поселения к владельцу торгового павильона, установленного возле вокзала города Тосно. Нестационарная торговая точка была признана незаконной, поставленной самовольно без какой бы то ни было сопроводительной документации от городских властей. 

Владельцем ларька с продуктами назван предприниматель Владислав Савицкий. Поставленный им павильон торговал продуктами питания около нескольких лет. Теперь по решению суда торговая точка должна быть демонтирована и убрана со всеми следами строительного мусора в течение 30 дней. 

Ранее жители Кудрово пожаловались на стихийную установку нелегальных торговых палаток в городе. 

Фото: Google Maps

Теги: арбитражный суд, владислав савицкий, незаконная торговая точка, незаконное предпринимательство, овощи фрукты кондитерская, самострой, тосно
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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