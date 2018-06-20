  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В Тосно мужчина обнаружил скелет человека
Сегодня, 13:00
33
KaterinaKono13

В Тосно мужчина обнаружил скелет человека

0 0

В настоящее время правоохранительные службы выясняют личность погибшего. 

Мужчина из города Тосно Ленинградской области наткнулся на останки человека, расположенные за домом у шоссе Барыбина. Об ужасной находке мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Мужчина нашел скелетированные останки человека за домом 29 на шоссе Барыбина в городе Тосно в Ленобласти. 

Как рассказали сотрудники полиции, гражданин обнаружил скелет 28 апреля поздно ночью.

В настоящее время правоохранительные службы выясняют личность погибшего. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: новости ленобласти, новости тосно, тосненский район, тосно
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии