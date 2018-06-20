В Тосно мужчина обнаружил скелет человека

В настоящее время правоохранительные службы выясняют личность погибшего.

Мужчина из города Тосно Ленинградской области наткнулся на останки человека, расположенные за домом у шоссе Барыбина. Об ужасной находке мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов. Об этом информирует сетевое издание "Невские Новости".

Мужчина нашел скелетированные останки человека за домом 29 на шоссе Барыбина в городе Тосно в Ленобласти.

Как рассказали сотрудники полиции, гражданин обнаружил скелет 28 апреля поздно ночью.

В настоящее время правоохранительные службы выясняют личность погибшего.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"