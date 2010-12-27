В Тосно пройдет церемония открытия завода по производству сухих строительных смесей компании "Хенкель"

Новый производственный комплекс в городе Тосно – десятый завод компании в России и шестое производство строительного подразделения "Хенкель Баутехник".

11 сентября в 11.00 в городе Тосно состоится церемония открытия завода по производству сухих строительных смесей компании "Хенкель" (Henkel) (Ленинградская область, город Тосно, Московское ш., д. 1).

Новый производственный комплекс в городе Тосно – десятый завод компании в России и шестое производство строительного подразделения "Хенкель Баутехник" (Henkel Bautechnik). Завод расположен на территории действующего предприятия компании по производству бытовых и промышленных клеев.

Выбор Ленинградской области для открытия нового завода обусловлен высокими темпами развития строительной отрасли, положительным инвестиционным климатом и развитой инфраструктурой региона. Новый завод позволит компании быть ближе к потребителю на территории Северо-Запада, внести свой вклад в экономическое развитие региона и создать дополнительные рабочие места.

В церемонии открытия нового производства планируется участие заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова, корпоративного старшего вице-президента строительного подразделения Adhesive Technologies компании Henkel Марка Дорна, президента Henkel в России Сергея Быковских, генерального директора Henkel Bautechnik Александра Зайцева.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО