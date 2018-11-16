В Тосненском районе задержали автобусного нелегала

Шофер поделился с сотрудниками правоохранительных органов, что он осуществляет исключительно развозку рабочего персонала, однако пассажиры опровергли данную информацию.

Работники межведомственной транспортной комиссии осуществили проверку в Тосненском районе Ленинградской области, в ходе которой был арестован водитель автобуса, не имевший в распоряжении соответствующие документы по технике безопасности. Об этом сообщает сетевое издание "47 новостей".

Во время проверки документов представители правоохранительных органов не выявили у водителя в наличии необходимых бумаг касательно безопасности транспорта во время осуществления перевозок пассажиров. Шофер поделился с сотрудниками правоохранительных органов, что он осуществляет исключительно развозку рабочего персонала, однако пассажиры опровергли данную информацию. По их словам, за проезд с них взимались деньги.

По закону транспорт надо было эвакуировать на спецстоянку, но к месту остановки подъехал индивидуальный предприниматель и попытался помешать процедуре со словами: "А ты знаешь, кто я?". Урегулировали ситуацию сотрудники тосненского ГИБДД. Автобус нарушителя отправился на спецстоянку силами ГКУ "Леноблтранс".

Источник: сетевое издание "47 новостей"