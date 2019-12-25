Полиция задержала предполагаемых аферистов, разоривших пенсионерку из Тосненского района

Мошенники вынудили женщину заплатить им 30 тысяч рублей за замену неких фильтров.

В минувший вторник, 20 октября, петербургская полиция задержала подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой жительницы поселка Тельмана Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, еще вечером 15 октября 78-летняя пенсионерка обратилась в полицию, сообщив, что к ней в квартиру пришли неизвестные. Незнакомцы представились сотрудниками администрации и заявили, что у женщины необходимо обменять фильтры для воды. Аферисты провели работу не за бесплатно и вынудили пенсионерку заплатить им без двадцати рублей 30 тысяч. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

20 октября автомобиль с аферистами в салоне остановили у дома №4 по Аннинскому шоссе. За рулем "Хендая" был 32-летний индивидуальный предприниматель, а на пассажирских местах 23-летний житель республики Саха, 26-летний житель Нового Оскола и 25-летняя уроженка Забайкальского края. Всех троих доставили в полицию для проверки на причастность к мошенничеству.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД