В Тосненском районе Ленобласти задержали 21-летнего молодого человека с 1 кг марихуаны

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В деревне Аннолово правоохранители задержали молодого человека с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 20 ноября.

В четверг, 18 ноября, у дома № 2 по 1-му Индустриальному проезду стражи порядка поймали 21-летнего парня, у которого в рюкзаке нашли 6 пакетов с марихуаной. Общий вес наркотического вещества составил 1 килограмм.

Молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в полицейский участок и поместили в изолятор. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель-наркоман отправится в колонию за смертельное ДТП на Павловском шоссе.

Фото: Piter.tv