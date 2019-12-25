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В Тосненском районе Ленобласти задержали 21-летнего молодого человека с 1 кг марихуаны
Сегодня, 14:51
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В Тосненском районе Ленобласти задержали 21-летнего молодого человека с 1 кг марихуаны

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Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В деревне Аннолово правоохранители задержали молодого человека с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 20 ноября. 

В четверг, 18 ноября, у дома № 2 по 1-му Индустриальному проезду стражи порядка поймали 21-летнего парня, у которого в рюкзаке нашли 6 пакетов с марихуаной. Общий вес наркотического вещества составил 1 килограмм. 

Молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в полицейский участок и поместили в изолятор. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водитель-наркоман отправится в колонию за смертельное ДТП на Павловском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: аннолово, марихуана, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия,

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