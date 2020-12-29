В бесхозном фургоне у общежития в Ленобласти нашли труп неизвестного

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

В ночь на 1 января в полицию Тосненского района Ленобласти поступила информация об обнаружении трупа незнакомого мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело лежало в бесхозном фургоне у общежития на Шоссейной улице в деревне Фёдоровское. Личность погибшего установить не удалось, поскольку документов при нем не было. Незнакомец был одет в синие штаны и зеленый свитер. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в новогоднюю ночь неизвестные стреляли из автомата на Народной улице.

Фото: Piter.TV