В Тосненском районе 20-летняя девушка подозревается в угоне ВАЗ

В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Гражданин из Тосненского района сообщил сотрудникам правоохранительных органов о недавней пропаже своего авто. Инцидент произошел 16 апреля. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Уже спустя пару часов после сообщения сотрудники полиции сумели найти необходимый автомобиль. За рулем которого оказалась 20-летняя девушка.

О пропаже машины заявил сын ее владельца. Он описал стражам порядка все характеристики авто и сообщил, что транспорт был застрахован до ноября 2019 года. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Источник: сетевое издание "Невские Новости"