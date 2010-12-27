В Томской области задержали маньяка, который насиловал женщин 15 лет

Задержанному маньку-насильнику сейчас 60 лет.

В Томской области следственными органами СК РФ по Томской области совместно с оперативными сотрудниками региональных УМВД и УФСБ задержан насильник, который нападал на женщин 15 лет.

По данным следствия в городе Стрежевой Томской области и по области с 2004 по 2017 годы был совершен ряд нападений на женщин с целью изнасилования. Преступника долго время не могли вычислить. Исходя из данных, которые были получены в ходе расследования преступлений, было определено, что все эти изнасилования совершал один и тот же человек. Дела объединили в одно.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники отдела криминалистики регионального СК России более 20 раз выезжали в г.Стрежевой для проведения координации следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступлений. Главным управлением криминалистики (Криминалистическим центром) СК России на постоянной основе оказывалась практическая и методическая помощь в их раскрытии. СУ СК РФ по Томской области

Современные средства с применением исследования ДНК был установлен преступник. Им оказался 60-летний мужчина, проживающий в г. Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевшей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Собираются доказательства, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: Pixabay