Решением суда двое нелегалов были выдворены за пределы РФ.

В Томской области выявили 111 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМДВ по региону.

В период с 11 по 14 февраля сотрудники полиции провели рейды по местам пребывания и проживания иностранных граждан, а также по различным предприятиям. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Кроме того, сотрудники полиции установили факты фиктивной постановки двух иностранцев на учет по месту пребывания.

Решением суда двое нелегалов были выдворены за пределы РФ. В отношении 15 нарушителей приняты решения о неразрешении въезда на территорию страны.

Ранее мы сообщали, что в Сахалинской области во время рейда полицейские выявили 15 нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по Томской области