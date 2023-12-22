В Томской области пресекли сбыт свыше 3,5 кг наркотического средства

По данным следствия, сбыт крупной партии наркотиков планировал осуществить ранее судимый житель Томска.

В Томской области полицейские пресекли сбыт свыше 3,5 кг наркотического средства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, сбыт крупной партии наркотиков планировал осуществить ранее судимый житель Томска. Его задержали в поселке Зональная Станция при попытке спрятать запрещенные вещества в тайники. В результате личного досмотра сыщики изъяли у злоумышленника 100 свертков с криминальным товаром. Также по месту жительства обнаружили более тысячи свертков с аналогичным содержимым. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что полицейские Москвы пресекли серию хищений денежных средств у страховых компаний.

Видео: УМВД по Томской области