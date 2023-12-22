Полицейские Москвы пресекли серию хищений денежных средств у страховых компаний

Сотрудники Московского уголовного розыска пресекли серию хищений денежных средств у страховых компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, шестеро злоумышленников занимались криминальным бизнесом в сфере автострахования с 2020 года. Они намеренно выбирали сложные дорожные участки и намеренно провоцировали неопытных водителей на совершение ДТП. Став потерпевшей стороной, аферисты оформляли европротоколы, которые направляли в страховую компанию для получения выплат.
Нанесенный от их деятельности ущерб превысил 30 млн рублей. Возбуждено 48 уголовных дел. Трое фигурантов заключены под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Томске ликвидировали наркоплантацию, оборудованную в квартире жилого дома.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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