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Полицейские Москвы пресекли серию хищений денежных средств у страховых компаний

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Отмечается, что шестеро злоумышленников занимались криминальным бизнесом в сфере автострахования с 2020 года.

Сотрудники Московского уголовного розыска пресекли серию хищений денежных средств у страховых компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, шестеро злоумышленников занимались криминальным бизнесом в сфере автострахования с 2020 года. Они намеренно выбирали сложные дорожные участки и намеренно провоцировали неопытных водителей на совершение ДТП. Став потерпевшей стороной, аферисты оформляли европротоколы, которые направляли в страховую компанию для получения выплат. 

Нанесенный от их деятельности ущерб превысил 30 млн рублей. Возбуждено 48 уголовных дел. Трое фигурантов заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Томске ликвидировали наркоплантацию, оборудованную в квартире жилого дома.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, москва, страховые компании, хищение денежных средств
Категории: Лента новостей, Новости России,

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