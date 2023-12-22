В Томске ликвидировали наркоплантацию, оборудованную в квартире жилого дома

По данным следствия, к запрещенной деятельности мог быть причастен 38-летний житель областного центра.

В Томске полицейскими ликвидирована наркоплантация, оборудованная в квартире жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, к запрещенной деятельности мог быть причастен 38-летний житель областного центра. При проверке информация была подтверждена, и оперативники задержали злоумышленника.

В ходе обыска его квартиры полицейские обнаружили 22 горшка с прорастающей коноплей, вентиляционное, световое и гидрооборудование. Эти и другие изъятые вещи направили для проведения экспертизы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Магадане задержали автолюбителя, который устроил опасные гонки.

Видео: УМВД России по Томской области