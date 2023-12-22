В отношении молодого человека составлено пять административных протоколов.

В Магадане задержали автолюбителя, который устроил опасные гонки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудник городской Госавтоинспекции во время вечернего патрулирования обратили внимание на автомобиль без переднего бампера, который двигался по улицам на большой скорости. Водитель машины проигнорировал требования полицейских остановиться. Он пытался скрыться от преследования, увеличивая скорость, однако после прицельных выстрелов инспектора по колесам остановился.

После задержания выяснилось, ч то у водителя не было прав на управление транспортным средством. В отношении молодого человека составлено пять административных протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Саратове задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА