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В Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом

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По данным следствия, дебошир закрылся со своей сожительницей в съемной квартире и угрожал ей ножом.

В Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, дебошир закрылся со своей сожительницей в съемной квартире и угрожал ей ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции вступили в переговоры с правонарушителем, однако тот не реагировал на неоднократные требования открыть дверь.

С согласия собственницы жилья полицейские выломали входную дверь и вошли внутрь. Им удалось убедить мужчину не наносить вред сожительнице. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Собранные по делу материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее мы сообщали, что полицией Москвы выявлены 26 нелегальных мигрантов среди работников ночного заведения.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, полиция, томск, угрозы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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