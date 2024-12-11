По данным следствия, дебошир закрылся со своей сожительницей в съемной квартире и угрожал ей ножом.

В Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, дебошир закрылся со своей сожительницей в съемной квартире и угрожал ей ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции вступили в переговоры с правонарушителем, однако тот не реагировал на неоднократные требования открыть дверь.

С согласия собственницы жилья полицейские выломали входную дверь и вошли внутрь. Им удалось убедить мужчину не наносить вред сожительнице. Его задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Собранные по делу материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА