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Полицией Москвы выявлены 26 нелегальных мигрантов среди работников ночного заведения

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Решением суда нарушителям назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Полицией Москвы выявлены 26 нелегальных мигрантов среди работников ночного заведения. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Полицейские провели рейд с целью выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства в одном из заведений, расположенное на Енисейской улице. Задержанных мигрантов доставили для проверки законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Решением суда нарушителям назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что двух жителей Магадана уличили в поджоге иномарки.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: москва, нарушение миграционного законодательства, полиция, рейд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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