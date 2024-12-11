Решением суда нарушителям назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Полицией Москвы выявлены 26 нелегальных мигрантов среди работников ночного заведения. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Полицейские провели рейд с целью выявить и пресечь нарушения миграционного законодательства в одном из заведений, расположенное на Енисейской улице. Задержанных мигрантов доставили для проверки законности нахождения и осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Решением суда нарушителям назначили административный штраф в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА