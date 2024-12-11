Ущерб составил около 2 млн рублей.

Двух жителей Магадана уличили в поджоге иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночное время на улице Кольцевой Магадана. Двое неизвестных мужчин подожгли иномарку при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Ущерб составил около 2 млн рублей.

Сыщики установили личности и задержали поджигателей, которые признались в содеянном. В настоящее время устанавливаются мотивы и все обстоятельства поджога. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Магаданской области