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В Томске иномарка протаранила маршрутный ПАЗ с пассажирами
Сегодня, 12:16
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MShaffter

В Томске иномарка протаранила маршрутный ПАЗ с пассажирами

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По предварительным данным водителю стало плохо за рулем. Приехавшие на место ДТП констатировали смерть пожилого водителя.

Сегодня утром, 25 октября, произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легковой иномарки.

ДТП произошло около 9 часов 50 минут  на переулке 1905 года у дома № 15. Иномарка протаранила "в лоб" маршрутный автобус ПАЗ с 23 пассажирами в салоне. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть 69-летнего водителя иномарки. Пассажиры автобуса за медпомощью не обращались.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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