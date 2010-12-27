В Томске иномарка протаранила маршрутный ПАЗ с пассажирами

По предварительным данным водителю стало плохо за рулем. Приехавшие на место ДТП констатировали смерть пожилого водителя.

Сегодня утром, 25 октября, произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легковой иномарки.

ДТП произошло около 9 часов 50 минут на переулке 1905 года у дома № 15. Иномарка протаранила "в лоб" маршрутный автобус ПАЗ с 23 пассажирами в салоне. Приехавшие на место ДТП медики констатировали смерть 69-летнего водителя иномарки. Пассажиры автобуса за медпомощью не обращались.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области