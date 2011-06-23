В Томске будут судить курьеров, распространявших наркотики в цветах

Полиция смогла установить личности двух подозреваемых.

Транспортное управление российских правоохранительных органов по Томской области передала в судебную инстанцию уголовные дела о пересылке наркотиков в букете цветов для рассмотрения материалов по существу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы региональной полиции. Известно, что один из обвиняемых обратился к женщинам, ожидавшим посадки в поезд, с просьбой доставить в рабочий посёлок букет цветов для получателя. Изначально женщины решили согласиться на такую услугу, однако позже они заметили среди лепестков странный свёрток. Пассажирки обратились за помощью в МВД.

Позже на перроне железнодорожной станции Белый Яр оперативники задержали получателя запрещенных веществ.. Установлено, что мужчина попросил своего знакомого забрать из тайника в условленном месте груз, а также оплатил услуги такси и стоимость самого цветочного букета. Оба наркокурьера были пойманы.

Отправителю криминального товара предъявлено обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ, а получателю вменяется часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 228.1 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по Томску

В Ленобласти задержан иностранец с сигнальным револьвером.

Фото и видео: МВД Медиа