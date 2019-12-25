В Ленобласти задержан иностранец с сигнальным револьвером  

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали иностранца с сигнальным револьвером. Мужчина гулял по городу с оружием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне, 18 июня. Мужчину остановили у дома № 80 по Александровской улице во Всеволожске. После конфликта с неизвестным, со слов очевидцев, он ходил по улице с сигнальным револьвером.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертизу. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv