В Токсовском тоннеле ограничат движение из-за дорожных работ

Полосы будут перекрывать в три этапа.

Токсовский тоннель частично перекроют в связи с ремонтными работами, сообщает ФКУ УПРДОР Северо-Запад.

Проезд в сторону Петербурга будет ограничен с 30 октября по 3 ноября в связи с укладкой нового асфальта. Отмечается, что работы будут проводиться в ночное время суток: с 23:00 до 10:00. В организации пояснили, что полосы будут перекрывать поочередно в три этапа.

На время проведения работ скоростной режим на участке будет составлять 40 км/ч. Также бдут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что информационным табло на остановках все-таки быть.

Фото: Группа компаний "АБЗ-1"/ВК