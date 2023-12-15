В Токио не смогли ответить, подставят ли плечо Киеву, после ухода США

Ёсимаса Хаяси оценил возможное сокращение помоги США для ВСУ.

Новый генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси во время пресс-конференции с журналистами в Токио не стал отвечать на вопрос о том, станут ли власти страны "подставлять плечо" международным союзникам в сфере оказания поддержки армии киевского режима в том случае, если Вашингтон урежет свою финансовую помощь для ВСУ. Корреспондентка задала вопрос о том, может ли Япония каким-то образом подменить Америку,, если помощь оттуда Украине застопорится или уменьшится.

Это вопрос внутренней политики другой страны, японское правительство воздерживается от комментариев. К тому же это носит предположительный характер, и я воздержусь от ответа. Ёсимаса Хаяси, генсек кабмина Японии

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