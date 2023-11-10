Хирокадзу Мацуно оценил сообщение от МИД РФ.

Япония сожалеет из-за намерений Москвы прекратить действие двустороннего соглашения в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на брифинге с журналистами в Токио.

Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что документ о расторжении соглашения с Токио, подписанного в 1993 году, появился в накануне на сайте официального опубликования правовых актов. Министерство по иностранным дел получило обязательство по уведомлению об этом решении властей в Японии. Ранее дипломаты неоднократно говорили о том, что после начала проведения Россией специальной военной операции, японские коллеги стали вести откровенно враждебный курс по отношению к Москве. В частности, речь идет о санкционном давлении, передаче вооружений киевскому режиму, разжигании русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО.

В Японии заявили о продолжении политики санкционного давления на Россию.

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