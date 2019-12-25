В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме

СК РФ возбудил уголовное дело.

В Тобольске Тюменской области семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме. Об этом сообщили представители регионального управления Следственного комитета России. В МЧС уточнили, что возгорание произошло около 00:22 часов по московскому времени. Экстренные службы вызвали очевидцы к зданию по улице Новая. К моменту прибытия бригады помещение было полностью охвачено пламенем.

Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей заявление СК РФ по Тюменской области

Пожарные смогли ликвидировать огонь к 05:25 часам утра 25 декабря. На пепелище были найдены тела двух взрослых и двух несовершеннолетних. Известно, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Эксперты осматривают территорию и допрашивают свидетелей.

В Волосово задержан подозреваемый в поджоге иномарки местного предпринимателя.

Фото: Следственный комитет РФ