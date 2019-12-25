В Тихвинском районе волки напали на собаку

Местные жители призвали всех быть бдительными и беречь четвероногих.

В деревни Тихвинского района все чаще стали приходить волки. Недавно хищники были замечены в поселке Бор. Они напали на собаку. Об этом сообщили очевидцы в группе "Тихвинская сорока" в соцсети "ВКонтакте".

Свидетели случившегося призвали местных жителей соблюдать осторожность, не ходить по одному ночью и в темное время суток запирать питомцев в доме.

Стая волков вышла на западную окраину деревни (от нас по прямой около километра, территориально возле очистных): двое напали на собаку, сидящую на цепи, остальные бегали в отдалении. Один из волков очень большой. Собаку удалось отбить, но животина не выживет, скорее всего. Разорвана брюшина", – написали местные жители. Очевидец

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Фото: Pxhere