В Тихвинском районе проходит "масочный" рейд

Всего проверяющие провели 50 профилактических бесед.

В Тихвинском районе прошел рейд по соблюдению "масочного" режима сотрудниками магазинов и местным населением с участием сотрудников региональных комитетов и представителей полиции. Об этом сообщил Online47 в четверг, 11 июня.

Проверка прошла в связи с недавним переходом района в "зеленую" зону.

Всего комиссией было проверено 12 магазинов и проведено 50 профилактических бесед. Выяснилось , что необходимые противоэпедимические правила соблюдает 90% покупателей и пассажиров общественного транспорта. При этом, в открытых пространствах маску носят только 10% районных жителей.

"Масочный" режим среди работников сферы обслуживания соблюдается на 98%.

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Фото: Online47