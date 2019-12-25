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В Тихвинском районе проходит "масочный" рейд
Сегодня, 15:02
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В Тихвинском районе проходит "масочный" рейд

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Всего проверяющие провели 50 профилактических бесед.

В Тихвинском районе прошел рейд по соблюдению "масочного" режима сотрудниками магазинов и местным населением с участием сотрудников региональных комитетов и представителей полиции. Об этом сообщил Online47 в четверг, 11 июня.

Проверка прошла в связи с недавним переходом района в "зеленую" зону.

Всего комиссией было проверено 12 магазинов и проведено 50 профилактических бесед. Выяснилось , что необходимые противоэпедимические правила соблюдает 90% покупателей и пассажиров общественного транспорта. При этом, в открытых пространствах маску носят только 10% районных жителей.

"Масочный" режим среди работников сферы обслуживания соблюдается на 98%.   

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Фото: Online47

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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