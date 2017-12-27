Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия
В Тихвине задержаны члены организованной группировки наркосбытчиков
Вчера, 14:53
0
lesjasap
789

В Тихвине задержаны члены организованной группировки наркосбытчиков

0
 
 

В Ленобласти задержаны двое наркоторговцев амфетамином.

В Ленобласти полиция изъяла крупную партию амфетамина. Наркотики обнаружены в ходе обысков в Тихвине. По полученной информации, оперативники задержали 28-летнего и 34-летнего преступников. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ.
 
Выяснилось, что распространение товара происходило и через личные контакты с покупателями, и через оставление “закладок”. В ходе мероприятий найдено 46 свертков. Экспертиза проверила содержимое одного из пакета, Установлено, что в ней находилось 4,48 грамм амфетамина.
 
По данному происшествию возбуждено уголовное дело.
Теги: амфетамин , запрещенные вещества , ленобласть , наркотики , тихвин
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5