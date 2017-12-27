В Тихвине задержаны члены организованной группировки наркосбытчиков

В Ленобласти задержаны двое наркоторговцев амфетамином.

В Ленобласти полиция изъяла крупную партию амфетамина. Наркотики обнаружены в ходе обысков в Тихвине. По полученной информации, оперативники задержали 28-летнего и 34-летнего преступников. Их подозревают в сбыте запрещенных веществ.

Выяснилось, что распространение товара происходило и через личные контакты с покупателями, и через оставление “закладок”. В ходе мероприятий найдено 46 свертков. Экспертиза проверила содержимое одного из пакета, Установлено, что в ней находилось 4,48 грамм амфетамина.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело.