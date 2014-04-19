Найденное в Тихвине колесо от телеги XIX века передадут в краеведческий музей

За время, проведенное в воде, находка почернела.

Накануне вечером в группе "Администрация Тихвинского района" в соцсети Вконтакте рассказали местным жителям об интересной находке.

Во время субботника специалисты компании "СМУ-7" увидели в реке Тихвинка велосипедную раму. Вытянув предмет наружу, они увидели необычное колесо. Эксперты уже установили, что находка датируется XIX веком и когда-то было частью телеги. За время нахождения в воде деревянное колесо полностью почернело.

Сегодня его должны передать в краеведческий музей.

Фото: Вконтакте / Администрация Тихвинского района