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Найденное в Тихвине колесо от телеги XIX века передадут в краеведческий музей
Сегодня, 9:30
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Найденное в Тихвине колесо от телеги XIX века передадут в краеведческий музей

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За время, проведенное в воде, находка почернела.

Накануне вечером в группе "Администрация Тихвинского района" в соцсети Вконтакте рассказали местным жителям об интересной находке.

Во время субботника специалисты компании "СМУ-7" увидели в реке Тихвинка велосипедную раму. Вытянув предмет наружу, они увидели необычное колесо. Эксперты уже установили, что находка датируется XIX веком и когда-то было частью телеги. За время нахождения в воде деревянное колесо полностью почернело.

Сегодня его должны передать в краеведческий музей.

Фото: Вконтакте / Администрация Тихвинского района 

Теги: история, субботник, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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