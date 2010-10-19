В Тихвине с 1 июня снова заработает автовокзал

Он закрылся летом 2021 года.

С 1 июня автостанция в Тихвине, которая расположена рядом с железнодорожным вокзалом, вновь откроет свои двери для пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Внутри вокзала – билетная касса, зал ожидания, туалет, буфет.

Автостанция закрылась летом 2021 года, когда оттуда ушел арендатор помещения. На конкурсы, объявленные администрацией, никто не выходил. Теперь расходы на обслуживание здания легли на местный бюджет, за арендаторами осталась их профильная деятельность. Также администрация отремонтировала автостанцию.

Фото: ВКонтакте / Администрация Тихвинского района