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В Тихвине 6-месячную малышку госпитализировали с ушибом головного мозга
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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В Тихвине 6-месячную малышку госпитализировали с ушибом головного мозга

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Полугодовалая девочка находится в тяжелом состоянии из-за ушиба головы.

В Тихвине Ленинградской области зафиксирована госпитализация шестимесячного ребенка с ушибом головного мозга. Девочка направлена в Центральную детскую больницу 26 октября. Пациентка находится в тяжелом состоянии. 
 
Как сообщила мать пострадавшей, проблемы у малышки начались после кормления днем 26 октября. У грудничка неожиданно началась рвота. Родители вызвали скорую помощь. Приехавшие медики отвезли девочку в стационар с подозрением на ушиб мозга. 
 
Известно, что отец ребенка часто выпивает. В настоящее время представители следственного комитета по региону выясняют его причастность к травме ребенка. Оперативники устанавливают, роняли ли малышку.
Теги: госпитализация ребенка , тихвин , травма у грудничка
Категории: Новости СПб

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