В Тихвине 6-месячную малышку госпитализировали с ушибом головного мозга

Полугодовалая девочка находится в тяжелом состоянии из-за ушиба головы.

В Тихвине Ленинградской области зафиксирована госпитализация шестимесячного ребенка с ушибом головного мозга. Девочка направлена в Центральную детскую больницу 26 октября. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

Как сообщила мать пострадавшей, проблемы у малышки начались после кормления днем 26 октября. У грудничка неожиданно началась рвота. Родители вызвали скорую помощь. Приехавшие медики отвезли девочку в стационар с подозрением на ушиб мозга.

Известно, что отец ребенка часто выпивает. В настоящее время представители следственного комитета по региону выясняют его причастность к травме ребенка. Оперативники устанавливают, роняли ли малышку.