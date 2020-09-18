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В Тель-Авиве пострадали более 100 человек в результате столкновения между выходцами из Эритреи

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Среди пострадавших также есть полицейские.

В Тель-Авиве пострадали более 100 человек в результате столкновения между выходцами из Эритреи. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Инцидетн произошел 2 сентября в южных районах города. Столкновения начались утром с праздничного мероприятия, организованного посольством Эритреи в Тель-Авиве. Выступающие против действующих властей эритрейцы пришли к зданию выразить протест. Однако акция протеста переросла в конфликт. Среди пострадавших также есть полицейские. Ранения в ходе разгона толпы получили 27 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что в Тель-Авиве вновь прошел митинг против судебной реформы.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: акция протеста, пострадавшие, тель-авив, эритрея
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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