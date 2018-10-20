Всего в митинге участвовали чуть более 100 тысяч человек.

В Тель-Авиве вновь прошел митинг против судебной реформы, продвигаемой правительством Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протестующие собрались в субботу, 12 августа, на улице Каллан. Всего в митинге участвовали чуть более 100 тысяч человек. На месте дежурила полиция и медики. Участники протеста пообещали парализовать экономику Израиля, если правительство не подчинится решениям Верховного суда, который будет обсуждать закон о судебной реформе.

Ранее мы сообщали, чо в Тель-Авиве полиция применила водометы против протестующих.

Видео: Telegram / РИА Новости