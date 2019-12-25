Создается система, которая будет незаметна для приборов ночного видения.

В "Технодинамике" изучают возможность создания "невидимого" парашюта. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор холдинга Игорь Насенков. Специалист пояснил, что разработчики занимаются изготовлением парашюта, который не смогут обнаружить датчики ночного видения.

Влияние химического напыления на физические свойства основных тканей, используемых при изготовлении непосредственно куполов и строп парашютных систем сейчас изучается Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика"

Эксперт уточнил, что эффект невидимости можно достичь при помощи нанесения специальной пропитки на производственном этапе полиамидных нитей и тканей. Сейчас созданы образцы таких материалов, которые могут быть использованы для ранцев парашютных систем.

В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел".