Госиспытания будут завершены к концу 2021 года.

В России создали парашют для десантирования служебных собак. Об этом журналистам ТАСС рассказал генеральный директор компании "Технодинамика" Игорь Насенков.

Разработана подвесная система для собак, которая применяется совместно с парашютными системами специального назначения Игорь Насенков, гендиректор холдинга "Технодинамика"

Специалист добавил, что парашютный комплекс передан для проведения государственных испытаний в летно-испытательный центр Минобороны РФ. Работы будут завершены к декабрю 2021 года.

Напомним, что с 23 по 29 августа в подмосковном парке "Патриот" проходит военно-технический форум "Армия-2020".

В России спецназ получит парашют, позволяющий десантироваться с 70 метров.