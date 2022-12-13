В  Театре им. Комиссаржевской 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии"

Здесь петербуржцы смогут увидеть рисунки Габриадзе к книгам мэтра, фрагменты рукописей и редкие фотографии.

В Петербурге 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии". Об этом сообщили в tg-канале комитета по культуре города.

Проект запустят в Театре им. Комиссаржевской. Он приурочен к 89-летию со дня рождения Михаила Жванецкого.

Здесь петербуржцы смогут увидеть рисунки Габриадзе к книгам мэтра, фрагменты рукописей и редкие фотографии. Работы мастера представят впервые.

Кроме того, эта экспозиция- повод вспомнить дружбу советского писателя-сатирика, юмориста и грузинского сценариста, драматурга, основателя Тбилисского театра марионеток. Пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Отметим, что выставку можно посетить до 26 марта.

Ранее на Piter.tv: в Музее-квартире Куинджи до 14 мая работает выставка "Мастера русского импрессионизма".

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга