В  Театре им. Комиссаржевской 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии"

В Петербурге 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии". Об этом сообщили в tg-канале комитета по культуре города.
Проект запустят в Театре им. Комиссаржевской. Он приурочен к 89-летию со дня рождения Михаила Жванецкого.
Здесь петербуржцы смогут увидеть рисунки Габриадзе к книгам мэтра, фрагменты рукописей и редкие фотографии. Работы мастера представят впервые.
Кроме того, эта экспозиция- повод вспомнить дружбу советского писателя-сатирика, юмориста и грузинского сценариста, драматурга, основателя Тбилисского театра марионеток.
Пресс-служба комитета по культуре Петербурга
Отметим, что выставку можно посетить до 26 марта.
Ранее на Piter.tv: в Музее-квартире Куинджи до 14 мая работает выставка "Мастера русского импрессионизма".
Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга
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