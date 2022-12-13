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В  Театре им. Комиссаржевской 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии"
Сегодня, 19:46
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В  Театре им. Комиссаржевской 6 марта откроется выставка "Жванецкий и Габриадзе. Линии"

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Здесь петербуржцы смогут увидеть рисунки Габриадзе к книгам мэтра, фрагменты рукописей и  редкие фотографии.

В Петербурге 6 марта откроется выставка   "Жванецкий и Габриадзе. Линии". Об этом сообщили в tg-канале комитета по культуре города.

Проект запустят в Театре им. Комиссаржевской. Он приурочен к 89-летию со дня рождения Михаила Жванецкого. 

Здесь петербуржцы смогут увидеть рисунки Габриадзе к  книгам мэтра, фрагменты рукописей и  редкие фотографии. Работы мастера представят впервые. 

Кроме того, эта экспозиция- повод вспомнить  дружбу советского писателя-сатирика, юмориста и грузинского сценариста, драматурга, основателя Тбилисского театра марионеток.

Пресс-служба комитета по культуре  Петербурга

Отметим, что выставку можно посетить до 26 марта.

Ранее на Piter.tv: в Музее-квартире Куинджи  до 14 мая работает выставка "Мастера русского импрессионизма".

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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