Спектакль "Театр"

Постановку покажут 12 апреля в Театре им. Комиссаржевской. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Насладитесь мелодрамой о соперничестве актрис по Сомерсету Моэму. Зрители узнают о жизни актеров и театра "изнутри". Это история чувственной, умной и мечтательной актрисы, которая, переживая "кризис среднего возраста", крутит роман с молодым подлецом. И однажды Джулия понимает, что главный роман в ее жизни — это театр.

В ролях: Александр Анисимов, Евгений Иванов, Варвара Репецкая, Наталья Орлова, Евгений Кошелев, Татьяна Самарина, Татьяна Кузнецова, Семён Авралёв.

Режиссёр: Маргарита Бычкова.

Время: 180 мин

Фото: Театр им. Комиссаржевской (сайт)