Спектакль "Театр"

Насладитесь мелодрамой о соперничестве актрис по Сомерсету Моэму. Зрители узнают о жизни актеров и театра "изнутри". Это история чувственной, умной и мечтательной актрисы, которая, переживая "кризис среднего возраста", крутит роман с молодым подлецом. И однажды Джулия понимает, что главный роман в ее жизни — это театр.
В ролях: Александр Анисимов, Евгений Иванов, Варвара Репецкая, Наталья Орлова, Евгений Кошелев, Татьяна Самарина, Татьяна Кузнецова, Семён Авралёв.
Режиссёр: Маргарита Бычкова.
Время: 180 мин
Фото: Театр им. Комиссаржевской (сайт)
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