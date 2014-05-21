В Театральной библиотеке открыли выставку эскизов последнего десятилетия "Храним и приумножаем"

Горожане могут прийти сюда свободно. Посмотреть работы можно до 6 ноября.

В Театральной библиотеке Петербурга двери для посетителей открыла выставка эскизов "Храним и приумножаем". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Здесь жители и гости города смогут увидеть работы мэтров художественной школы и проекты начинающих творцов. В экспозицию вошли 62 эскиза, которые подготовили 34 мастера. Рисунки Ильи Сегаля, Владимира Степанова, Александра Рыкова, Георгия Сотникова, Инны Габай, Софии Азархи и Татьяны Бруни и стали главными объектами художественного салона.

Вход на выставку бесплатный. Посмотреть работы можно до 6 ноября.

Кроме того, в эти выходные горожане могут посетить концерты и международные фестивали. Куда сходить в Петербурге на выходных 25 и 26 сентября, читаем в нашей подборке.

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